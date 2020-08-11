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В Беларуси зарегистрированы 69 005 пациентов с положительным тестом на COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 65 219 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы свыше 69 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 1 миллиона 377 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 592 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

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