Извещение об уплате транспортного налога придет по почте или в электронном виде

В базе автовладельцев, которым в этом году нужно обязательно уплатить аванс за транспортный налог, сейчас 1 млн 300 тыс. белорусов. На них зарегистрированы около полутора миллиона машин.

Авансовый платеж 29 рублей оплатят только те, кто на 1 января 2021 года не заплатил госпошлину. Автовладельцы, у которых была уплачена госпошлина, авансовый платеж в этом году не платят.

Извещение от налоговой придет по почте на домашний адрес или в электронном виде через личный кабинет до начала ноября.

Транспортный налог за этот год платят владельцы и за машину или мотоцикл, которые зарегистрированы, но при этом не на ходу. Снять их с учета нужно было до 1 июля.