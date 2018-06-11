В Беларуси завершается проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива

В Беларуси завершается совместный с ОБСЕ проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива. Соответствующие сертификаты подписали сегодня в Минобороны. Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ОБСЕ был заключен в июне 2015.

Документ стал основой для дальнейшей реализации совместного проекта. Шведская сторона выступила финансовым донором. В соответствии с заключенным трехсторонним контрактом в декабре 2016 и технической договоренностью в феврале 2017 компоненты жидкого ракетного топлива общим объемом более 187 тонн вывезли с территории нашей страны и утилизировали на заводах Швеции.

"Это топливо было подготовлено для систем ВС бывшего СССР. Эти системы уже устарели, их должны были поменять. Был высокий риск, что эта жидкость распространится в окружающую среду, а не только в районе, где они находились, а в большем районе Беларуси и Восточной Европы. После двух лет мы можем сегодня отметить хороший результат этой работы. Беларусь накопила опыт, которым она теперь может делиться и с другими странами".