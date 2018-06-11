3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси завершается проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива
В Беларуси завершается совместный с ОБСЕ проект по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива. Соответствующие сертификаты подписали сегодня в Минобороны. Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ОБСЕ был заключен в июне 2015.
Документ стал основой для дальнейшей реализации совместного проекта. Шведская сторона выступила финансовым донором. В соответствии с заключенным трехсторонним контрактом в декабре 2016 и технической договоренностью в феврале 2017 компоненты жидкого ракетного топлива общим объемом более 187 тонн вывезли с территории нашей страны и утилизировали на заводах Швеции.
"Это топливо было подготовлено для систем ВС бывшего СССР. Эти системы уже устарели, их должны были поменять. Был высокий риск, что эта жидкость распространится в окружающую среду, а не только в районе, где они находились, а в большем районе Беларуси и Восточной Европы. После двух лет мы можем сегодня отметить хороший результат этой работы. Беларусь накопила опыт, которым она теперь может делиться и с другими странами".
Совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Швецией, а также с российским предприятием "Техноазот" в течение прошлого года вывезли почти 700 тонн компонентов топлива, которые находились на хранении в Вооруженных Силах Беларуси.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям армия Беларуси закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов