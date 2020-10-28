В Беларуси завершается уборка овощей

В специализированных хозяйствах уже убрали лук, морковь и свеклу. На очереди белокочанная капуста. Урожай витаминной продукции в этом году радует: он выше прошлогоднего. Нет проблем и с сохранностью: в современных овощехранилищах продукция может находится круглый год. Так, в СПК "Свислочь" выращиванием овощей занимаются не одно десятилетие. Своей продукцией обеспечивают весь Гродненский район, а излишки поставляют на экспорт. В этом сезоне планируют заложить на хранение более 1600 тонн овощей.