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В Беларуси завершен основной этап вступительной кампании: абитуриенты написали последнее ЦТ

Основной этап вступительной кампании завершен! Абитуриенты написали последнее ЦТ по всемирной истории. Пока Республиканским институтом контроля знаний проверено 5 предметов. 344 выпускника набрали заветные 100! Лидирует математика - 157 абсолютных результатов, по обществоведению - 86! Есть те, кто нарушил правила сдачи ЦТ, это 14 человек, 11 из которых пользовались мобильными телефонами, и три шпаргалками. Для них вступительная кампания этого года завершена.

398 баллов из возможных 400

Три по сто! Абитуриент из столицы Артур Демченко набрал абсолютные результаты по обществоведению, белорусскому и английскому языкам. Секрет успеха - в ежедневном труде и прохождении тестов и, конечно, отдыхе. В свое свободное время ходит в спортивный зал. Куда будет поступать, пока не решил. Выбирает между юридическим и факультетом международных отношений.

Вижу себя в роли человека, который хорошо знает законы и может разрешить любую ситуацию. Хочется пожелать абитуриентам удачи, чтобы они сразу же избрали правильный путь подготовки, чтобы они не теряли время этим летом. Чтобы они не теряли время в начале года. И неважно, какая это форма ЦЭ или ЦТ, это совершенно неважно, потому что если абитуриент действительно готов, если он действительно знает материал, то никаких проблем со сдачей не будет.
Артур Демченко, абитуриент

Сертификаты тем, кто прошел испытания в основные дни, можно будет забрать 14 июля. Те, кто сдавал в резервные дни, 20 июля. Получить их можно в пункте тестирования, где сдавали предмет.

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