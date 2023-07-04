В Беларуси завершен основной этап вступительной кампании: абитуриенты написали последнее ЦТ

Вижу себя в роли человека, который хорошо знает законы и может разрешить любую ситуацию. Хочется пожелать абитуриентам удачи, чтобы они сразу же избрали правильный путь подготовки, чтобы они не теряли время этим летом. Чтобы они не теряли время в начале года. И неважно, какая это форма ЦЭ или ЦТ, это совершенно неважно, потому что если абитуриент действительно готов, если он действительно знает материал, то никаких проблем со сдачей не будет.

Артур Демченко, абитуриент