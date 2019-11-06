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В Беларуси завершен последний этап переписи населения
В Беларуси завершен последний этап переписи населения - так называемый контрольный обход. На очереди - подведение итогов. Участие в переписи приняло абсолютное большинство белорусов. Полученная информация станет основой для государственного прогнозирования. Чем запомнилась кампания, какие нововведения и особенности? И когда ждать первых результатов?
Репортаж Виктории Антоненковой. Сегодня завершился последний этап самого масштабного социального проекта десятилетия - перепись населения 2019. Контрольный обход фактически подводит итоги. Это общемировая практика, которая позволяет оценить качество проделанной работы. Насколько достоверны данные, предоставленные респондентами, и насколько внимательными и точными были переписчики. Более 60 тысяч случайно отобранных адресов и всего 15 вопросов - от этих данных зависит оценка всей кампании. Через пару дней стартует и технический контроль. На этапе обработки исключат анкеты-дубликаты, проверят корректность данных, которые респонденты вводили вручную. А также соберут сведения о семьях и домохозяйствах.
Перепись населения - важнейший инструмент прогнозирования
Итоговые данные переписи - ценнейшая информация для ближайших пятилеток. Эти цифры лягут в основу национальных программ. Так, сведения о численности населения по полу, возрасту, размещению по территории страны, данные о домохозяйствах, количествах семей и их составе помогут определить вектор развития таких сфер, как здравоохранение, образование, демографическая безопасность и занятость.
Главное новшество - опросник по сельскому хозяйству
Впервые в этом году в перепись включили опросник посельскому хозяйству. Ранее полные сведения у статистиков были только по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам. С этого года появится информация и о подсобных хозяйствах населения. Белорусов попросили ответить на вопросы о наличии земельных участков, о том, какие сельскохозяйственные и плодово-ягодные культуры там выращивают. Вся информация только для нужд статистиков. Она поможет спрогнозировать объемы производства сельхозпродукции.
Данные переписи перенесут в сборники
20 лет назад это были вот такие печатные дела. Более современные издания дополнили цифровыми носителями. Сведения 2019 года внесут в интерактивную базу для профессионального использования. И все же доступ к данным при желании будет иметь любой желающий. В первую очередь это государственные органы республики, международные организации, ученые, обычные физические лица, которым интересна жизнь нашей страны. Будут представлены различные разрезы. Это и республика, области, районы, по некоторым показателям и по городам, по населенным пунктам.
Сегодня однозначно можно говорить об одном: перепись состоялась и полностью подтвердила прогнозы статистиков. Доказала свою эффективность онлайн-компания. Через интернет переписались более 2 миллионов человек. Профессионально сработали переписчики, стационарные и мобильные участки.
Перепись населения - 10-летний итог развития
Оценка от власти еще впереди. Впрочем, историческую важность мероприятия уже отметили активной позицией и личным примером. Глава государства Александр Лукашенко, как и все белорусы, ответил на вопросы анкеты и передал переписные листы в Белстат для государства. Почему масштабная акция так важна, Президент недавно рассказал журналистам.
Первые данные Белстат опубликует к 1 февраля
Мы узнаем сколько нас. Затем появятся сведения онациональном составе, образовательном уровне, о занятости и безработице,социально-демографической характеристике. Дольше всего будут работать надопросником по сельскому хозяйству. Его результаты появятся в июле 2021 года.
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