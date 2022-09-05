В Беларуси завершено дело администраторов экстремистского ресурса, материалы переданы в суд

Дело админов экстремистской платформы "23.34" завершено, материалы передадут в суд.

И как сегодня сообщили в Следственном комитете, участники преступной группы взаимодействовали с "Черной книгой" и хранили персональные данные почти 17 тысяч должностных лиц, правоохранителей и военнослужащих.

Смежные интернет-платформы, которые поставляли информацию для травли, установлены в ходе расследования дела в отношении Сапеги и ряда администраторов экстремистского телеграм-канала ЧКБ.

Тогда правоохранители и вышли на уроженца Гродненской области, который осуществлял свою преступную деятельность сначала с территории Украины, потом - Польши. По словам следователей, осенью прошлого года мужчина приехал в Беларусь, где и был задержан органами госбезопасности. Вменяют ему разжигание социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В окончательном обвинении говорится, что администраторы "Черной книги" вступили в сговор с ресурсом "23.34". Ключевой повесткой портала была политическая вражда, ненависть и клевета. Через "23.34" радикалам и анархистам определяли псевдостатусы "политзаключенных", а преступления поощрялись и популяризировались.

На данный момент расследование еще продолжается, многие из участников закрытого чата находятся в международном розыске и скрываются от уголовного преследования за рубежом.



