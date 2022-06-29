3.71 BYN
В Беларуси завершено расследование уголовного дела о диверсии на ЖД
Терроризм, измена государству и участие в экстремистском формировании. Сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении троих жителей Светлогорска, которые устроили диверсию на железной дороге. Согласно материалам дела, обвиняемым - 29, 33 и 51 год. В ночь с 28 февраля на 1 марта по заданию экстремистских формирований они подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге. В СК рассказали, что за свою "работу" мужчины получили около тысячи рублей. К счастью, катастрофы и человеческих жертв в результате теракта удалось избежать.
Ущерб порядка 55 тысяч рублей. Сейчас обвиняемые сотрудничают со следствием и пытаются возместить ущерб. На имущество обвиняемых - на сумму порядка 57 тысяч рублей - наложен арест. Отметим,часть 3-я статьи, которую вменяют арестованным, предусматривает и исключительную меру наказания. Сейчас все трое под стражей. Материалы уголовного дела переданы для направления в суд.