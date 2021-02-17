В Беларуси завершилась вакцинация медработников первой дозой российского препарата "Спутник V"

В Беларуси завершилась вакцинация медработников первой дозой российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Первыми были вакцинированы медработники, которые находились в зоне риска.



Так, в Брестской области привиты 3 460 человек, в Витебской 3 950, Гомельской - 5 495, Гродненской - 1 795, в Минске 2 285, в Минской области 2 324, Могилевской 1 635 человек. На сегодняшний день вакцинацию прошли те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья.



Также завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.



