В Беларуси завершилась вторая весенняя смена для детей из Донбасса

Все в большом ажиотаже. Третья группа уже на чемоданах. Буквально поезд туда и обратно, и они будут здесь. Мыбудем встречать уже новую группу детей, новые истории, новые судьбы. Эти ребята нам говорят спасибо за добро, спасибо за уют, спасибо за тепло и просто, извините, банально горячую воду.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель