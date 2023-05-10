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В Беларуси завершилась вторая весенняя смена для детей из Донбасса
Вторая весенняя смена для детей Донбасса завершилась в Беларуси. В лагере "Дубрава", что в Солигорском районе, оздоровились более 300 ребят из ДНР и Запорожской области. За 17 дней в программе были флешмобы, танцы, подарки, экскурсии. Но самое главное - положительные эмоции и мирное небо останутся в памяти этих ребят навсегда.
Тут очень весело, круто, нет войны. А там страшно, всего бояться надо, вдруг прилетит. А тут хорошо: бассейны, всякие концерты, еда некоторая в столовой понравилась.
Мы ходили в бассейн, плавали. Мне очень понравилось. Правда, мало, хотелось бы побольше. Борщ вкусный был, вот борщ мне больше всего понравился.
Беларусь - это вообще место такое яркое, такое классное. Лагерь - заходишь, веет добром, теплом, уютом.
Все в большом ажиотаже. Третья группа уже на чемоданах. Буквально поезд туда и обратно, и они будут здесь. Мыбудем встречать уже новую группу детей, новые истории, новые судьбы. Эти ребята нам говорят спасибо за добро, спасибо за уют, спасибо за тепло и просто, извините, банально горячую воду.
Благодаря поручению Президента Беларуси и при поддержке Союзного государства за весеннюю смену (апрель-май) в Солигорском районе отдохнут более тысячи ребят из Донбасса. Такой вклад белорусов в помощь братскому народу.
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