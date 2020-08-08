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В Беларуси завершилось досрочное голосование

Оно продолжалось пять дней. По данным на сегодняшнее утро, за четыре дня на участки для голосования пришла почти треть всех избирателей - более 32 %.

Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области - более 42 % и свыше 37 % в Могилевской. Далее следуют Витебский, Брестский и Гродненский регионы. Здесь явка избирателей составила около 30 %. Замыкают Минская область и столица.

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