В Беларуси завершилось досрочное голосование

Оно продолжалось пять дней. По данным на сегодняшнее утро, за четыре дня на участки для голосования пришла почти треть всех избирателей - более 32 %.



Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области - более 42 % и свыше 37 % в Могилевской. Далее следуют Витебский, Брестский и Гродненский регионы. Здесь явка избирателей составила около 30 %. Замыкают Минская область и столица.



