В Беларуси завершилось досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей

Избирательная кампания по выборам депутатов в Палату представителей выходит на финишную прямую. Буквально 2 часа назад завершилось досрочное голосование. К этой минуте известно, что за 5 дней явка избирателей составила 35,77 %. Завтра - основной день голосования. Участки начнут свою работу с 8 утра и закроются в 8 вечера. Выполнив свой гражданский долг, у избирателей будет возможность стать участниками праздничных мероприятий. В день выборов будут работать более тысячи объектов торговли и общественного питания. В Минской области почти 5 тысяч избирателей отметят 17 ноября день рождения. Профсоюзы готовят им подарки.

На один депутатский мандат претендуют примерно 5 человек



В последний день досрочного голосования свой выбор сделала и моя коллега Марина Романовская. Отдать свой голос во время досрочного голосования можно было до 19 часов. Активность проявили как жители крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Всего же в северном регионе страны были открыты 742 участка



Сельские жители активно участвовали в досрочном голосовании

Агрогородок Мазолово Витебского района. Участок для голосования разместился в сельском доме культуры. В списках - более полутора тысяч избирателей. Екатерина и Вячеслав Петуховы голосуют досрочно. Завтра - выходной, и его решили полностью посвятить семье. Не откладывать на завтра решили и многие звезды белорусской эстрады. С выбором уже определились Алена Ланская, Искуи Абалян, Инна Афанасьева. Между репетициями на избирательный участок во Фрунзенском районе столицы заглянула и Виктория Алешко. В воскресенье - много выступлений. Поэтому голосует заранее. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались те, у кого не получится прийти на избирательный участок в основной день. При этом официально подтверждать причину не требуется. К слову, у многих выходной совпадает с профессиональным праздником. 17 ноября - День работника агропромышленного комплекса.



Оценка Межпарламентской ассамблеи СНГ крайне важна для Беларуси

За прозрачностью голосования на участках следят 28 тысяч национальных наблюдателей и более тысячи международных. С миссией от Межпарламентской ассамблеи СНГ сегодня встретился председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В промежуточном отчете - оценка первого этапа организационной работы.







Портрет идеального кандидата в депутаты предложили составить в Бресте. На пешеходной улице Советской прохожим раздавали тематические листовки, стикеры и сладости с государственной символикой. Завершился пикет на романтической ноте. Один из участников сегодня уже сделал свой выбор - предложил руку и сердце своей избраннице. Девушка ответила "да". Так что, завтра, в основной день выборов, пара пойдет в статусе жениха и невесты.









17 ноября у избирателей есть возможность проголосовать по месту нахождения

