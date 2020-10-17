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В Беларуси завершилось миротворческое учение "Нерушимое братство - 2020"
Накануне на военном полигоне под Витебском завершилось учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Кульминацией маневров стала операция по поддержанию мира в горячем регионе. Руководство высоко оценило действия миротворческого контингента. Всего же в учении на полигоне Лосвидо приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация. В этом году "Нерушимое братство" впервые прошло в форме командно-штабного учения.
Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси:"Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Командиры и штабы получили возможность на практике управлять войсками. С уверенностью могу сказать, что оно явилось площадкой не только для отработки вопросов обмена опыта, слаживания, а также стала еще и площадкой, где достигнута еще одна цель - это повышение сплоченности и взаимопонимания между членами ОДКБ".
Отмечается, что учение проходило на фоне непростой обстановки в отдельных странах и регионах. О том, какие цели и задачи стоят перед современными миротворцами, о перспективах развития этой структуры в рамках ОДКБ и международного сотрудничества и итоги учения смотрите завтра в
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