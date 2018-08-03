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Представители Минздрава и депутаты договорились внедрить систему оповещения доноров
В Беларуси завершилось общественное обсуждение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов". Нововведения оказались настолько обширными, что было принято решение создать новый закон. В его основе - изменение философии доноров в сторону безвозмездного, но не бесплатного донорства. Сейчас продумываются механизмы компенсации для добровольцев.
Прямо в интернет-студии Белтелерадиокомпании представители Минздрава и депутаты договорились внедрить систему оповещения доноров, когда их компоненты крови будут использованы для спасения других жизней. Подробности смотрите на сайте tvr.by.
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