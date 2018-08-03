Представители Минздрава и депутаты договорились внедрить систему оповещения доноров

В Беларуси завершилось общественное обсуждение изменений в закон "О донорстве крови и ее компонентов". Нововведения оказались настолько обширными, что было принято решение создать новый закон. В его основе - изменение философии доноров в сторону безвозмездного, но не бесплатного донорства. Сейчас продумываются механизмы компенсации для добровольцев.