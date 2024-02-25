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В Беларуси завершился единый день голосования - идет подсчет голосов

В Беларуси закрываются избирательные участки, но только для голосования. На самом деле работа там кипит - начинается подсчет голосов. По традиции мы показываем в прямом эфире, как это происходит.Параллельно в ЦИК стекаются данные.

На одном из участкасегодня работают наши корреспондент Катерина Круталевич, ав инфоцентре ЦИК во Дворце Республики- Вероника Бута(подробнее в видео).

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