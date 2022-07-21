В Беларуси завтра будет горячо

Белгидромет предупредил о сильном ветре сегодня в Гомеле. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду, возможны грозы. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. 22 июля на территории Беларуси из-за высокой температуры желтый уровень угрозы. Днем будет до +33 °C.