ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси завтра ожидаются дожди и грозы

В Беларуси - грозы. Дождь, молнии и гром ожидаются и завтра. По востоку страны в понедельник днемливни, ветер до 18 метров в секунду. При этом в некоторых районах столбик термометра поднимется до 24 градусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все