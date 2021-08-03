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В Беларуси зерновые собрали с 50 % площадей

Экватор пройден. В Беларуси зерновые собрали уже с 50 процентов площадей. Каравай-2021 весит 3 миллиона 527 тысяч тонн.

В лидерах по намолоту Минская область - на ее счету 829 с половиной тысяч тонн зерна. У Брестской - 789 с половиной тысяч тонн. Полумиллионную отметку перешагнула Гродненская. Практически вровень по собранному идут оставшиеся регионы. Средняя урожайность по стране 32,4 центнера с гектара.


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