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В Беларуси жилья за I полугодие возведено более половины от годового плана

Жилья за I полугодие в стране возведено более половины от годового плана. Таковы данные профильного ведомства. Темпы строительства на 15 % опережают темпы прошлого года. Таким образом за первые 6 месяцев построено почти 2,5 млн квадратных метров из запланированных на год 4 млн квадратов.

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