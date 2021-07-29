В Беларуси жилья за I полугодие возведено более половины от годового плана

Жилья за I полугодие в стране возведено более половины от годового плана. Таковы данные профильного ведомства. Темпы строительства на 15 % опережают темпы прошлого года. Таким образом за первые 6 месяцев построено почти 2,5 млн квадратных метров из запланированных на год 4 млн квадратов.