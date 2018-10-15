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В Беларуси золотая осень: на этой неделе тепло и без осадков

Ночью в отдельных районах заморозки до минус 2. Утром туман.

Такая погода будет до пятницы. В выходные похолодает.

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