В БелЭкспо открылась XXIX Минская международная книжная выставка-ярмарка

Наследие Беларуси, природное и культурное, действительно богато и разнообразно. Главное - это сохранить и приумножить. На это направлен и ежегодный литературный форум, который сегодня открылся в белорусской столице.

Приветствие участникам Минской книжной выставки-ярмарки и Международного симпозиума литераторовнаправил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Книга во все временанаходится в центре культуры, является неотъемлемой частью истории человечества, его духовным богатством и наследием. Рассказывая о событиях минувших дней, передавая знания об исконных национальных традициях, она учит нас любить родную землю и почитать памятьпредков.Убежден, что, объединяя читателей, писателей и издателей разных поколенийчерез любовь к книге,мы связываем прошлое и настоящее,предвосхищаем будущее", - говорится в приветствии.

Форум по традиции охватил площадиБелЭкспо. Проект давно вышел за пределы выставочного - здесь важна душа. И она сохраняется почти 30 лет. Навигацию по "сердцу" книжной выставки проложила Нина Можейко.

Ждали этого событияболеегода. Традиция календарно приходилась на февраль. В этом сезоне ее пришлось скорректировать на март. Привычку встречаться на Минской международной книжной выставке-ярмарке удалось привить, как и хороший вкус. Сюда приходят гурманы в поисках живого слова.





У нас одна из немногих стран, в которых книжная ярмарка не прекращала свою работу и в прошлом, и в позапрошлом году. И этот факт книголюбы очень ценят. И наша страна, наверное, является одной из Мекк тех, кто почитает книгу, почитает печатное слово. Столько прессы у авансцены - хороший знак. Значит, слово держат те, кто за него в ответе. Почетная миссия открыть книжный форум досталась первому заместителю главы Администрации Президента, министрам информации и образования, председателям Союза писателей Беларуси и России и даже почетному председателю без приставки "экс" Николаю Чергинцу. Владимир Перцов, министр информации Беларуси

Кто-то скажет, что это недостаток, что сегодня здесь нетнекоторых издательствзападнееБуга. Но зато это точно говорит о том, что здесьсреди книгнет плохих друзей, есть только хорошие. Общая история - дороже амбиций Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента

Друзей у белорусов и, правда, много. И это несмотря на жесткую санкционную политику в отношении нашей страны. Но нас приехали не жалеть - совсем наоборот. Для издателей из других стран вопрос престижа - участие в книжной выставке международного уровня. Да и добрососедские, искренние человеческие отношения никто не отменял. Тем более, когда "отказников" стало слишком много, и атмосфера вокруг накалилась.

Это не противостояние России и Украины ни в коем случае. Это противостояние России и коллективного Запада, НАТО. Вот это разделение мы очень четко чувствуем. Три года назад здесь был пленум нашего Союзного государства России и Беларуси. И мы тогда приняли обращение к писателям Украины. Уважаемые украинские писатели, давайте встретимся, давайте поговорим. Не услышали. Время такое, понимаете, не только мы передвигаем фигуры на шахматной доске. Против нас тоже двигают фигуры. Но при этом мы должны иметь внутри какой-то стержень. На российском стенде книги от 50 издательств Николай Иванов, председатель Союза писателей России

Около 50 издательств представлены на российском стенде в этом году. Крупнейшие в своем роде из огромной и братской страны, поэтому вас ждет чуткая навигация по ним. Доехал и проект "Книги в городе" - издания для детей с авторскими иллюстрациями об урбанистической среде вымышленной и реальной. А еще мастер-классы и виртуальные экскурсии. Команда из России ставит троеточие и не ограничивается консервативными формами презентации.

Заместитель гендиректора международных книжных ярмарок и выставок России Сергей Кайкин не первый год уже знакомит публику с питерскими издательствами. Он вспоминает, что в начале был небольшойобъединенный стенд,потом это переросло в активное и масштабное участие в проекте. "Очень душевная выставка, очень душевная аудитория", - порадовался он.





В минском книжном форуме принимают участие 12 государств

В этом году в форуме принимают участие 12 государств. Среди них не только гиганты - Россия и Китай, - но и страны Латинской Америки, а также Пакистан, Иран, Палестина и многострадальная Сирия.

На первый взгляд, читают здесь все. Но не тут-то было. Выставка-ярмарка предоставила много опций: книги здесь можно послушать и даже напеть для особенно прихотливых.А еще обсудить на творческих встречах и автограф-сессиях. Именно за такой энергией гости приходят сюда.

В поле нашего белорусского национального искусства происходят очень интересные вещи. Сейчас в прямом смысле слова идет борьба за душу человек, борьба света и тьмы, борьба переоценки ценностей, борьба за человека в моральном поле его существования, восстановление истины, восстановление идеалов. Вот как ни странно, эта внутренняя работа по формированию человека как личности, как гражданина, происходит, как правило, в тяжелые времена. Читающей нацией мы вполне себя можем назвать. И здесь обращаемся к цифрам социсследования "О читательских предпочтениях белорусов". Больше половины опрошенных регулярно берут книгу в руки, руководствуются советами близких и друзей - сарафанное радио и старая добрая реклама по-прежнему работают. Андрей Душечкин,заслуженный артист Беларуси, член Союза писателей Беларуси













В этом году организаторы сфокусировались на корнях исторической памяти, поэтому изданий отечественного производства будет в избытке. Только за сезон 2021 тираж изданий художественной литературы возрос на 30 %. А как вам вот эта цифра? 55 % -ровно столько приходится на учебное чтиво.

Тем более когда учебное - вечное. Классическая литература. Купала, Колас. "Мастацкая літаратура" -в этом переплете живут легенды. Издавались в самых разных форматах многотысячными тиражами. Большой юбилей - 50 лет - отметили в этом году - впору размышлять о месте гениев и героев в нашем времени.