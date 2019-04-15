В "Белэкспо" прошел детский показ мод

Познакомиться с трендами весенне-летнего сезона можно было накануне в выставочном центре "Белэкспо" в Минске. Здесь прошел детский показ мод. Юные манекенщицы представили наряды отечественных и зарубежных дизайнеров. Повседневная, праздничная и стильная спортивная одежда - всего на подиуме три коллекции.



В демонстрации нарядов участвовало более 100 детей. Организаторы уверены, что такие показы развивают у молодых белорусов чувство прекрасного и помогают поверить в себя.



