В "БелЭкспо" прошла церемония открытия Международной книжной ярмарки

В Минск съехались издатели, писатели и те, кто не представляет свою жизнь без печатного фолианта. Торжественная церемония открытия Международной книжной ярмарки прошла сегодня в национальном выставочном комплексе "БелЭкспо". И символично началась с музыки и стихов Янки Купалы и Владимира Короткевича. Приветствие участникам и гостям выставки направил Президент Александр Лукашенко. В этом году она, к слову, посвящена сразу двум знаковым событиям в нашей стране - Году малой родины и II Европейским играм.

