В "БелЭкспо" стартовала первая международная специализированная выставка ЖКХ "Наш дом"

В Минске стартовала первая международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства "Наш дом".

На площадке "Белэкспо" представлено более сотни участников, причем не только из Беларуси. Среди приглашенных - гости из России, компании из Латвии, а также эксперты из Венгрии.

Задача - обменяться опытом в сфере ЖКХ. Это можно сделать также в рамках круглых столов по самым разным темам: от обращения с отходами до цифровизации отрасли.

Выставка рассчитана на три дня, официальное закрытие - в пятницу.