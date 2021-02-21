В "БелЭкспо" заключительный день XXVIII книжной ярмарки

Менее двух часов осталось до официального закрытия Минской международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня своих обладателей найдут дипломы за лучшую экспозицию. В "БелЭкспо" уже завершились презентации новинок в издательских проектах. Но люди продолжают прибывать в "ромашку". Здесь все еще работают мини-магазины от издательств.

