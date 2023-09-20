В Белгидромете рассказали о состоянии воздуха в промцентрах Беларуси

Состояние воздуха большинства промышленных центров Беларуси достаточно благополучное, заявила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник во время пресс-конференции в среду, сообщает Sputnik.



В Беларуси тщательно следят за концентрацией вредных веществ в атмосфере.



"Результаты наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха за текущий период 2023 года позволяют сделать вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров республики достаточно благополучная", – сказала Мельник.



По ее словам, согласно расчетным значениям индекса качества воздуха, его состояние в населенных пунктах, где работают автоматические станции измерения, оценивается "как очень хорошее – хорошее".



Ежегодно в Беларуси Белгидромет выделяет так называемые проблемные районы, где есть превышение среднегодовой предельно допустимой концентрации вредных веществ.



Мельник отметила, что в 2022 году в пяти городах Беларуси было восемь проблемных районов: в Могилеве (три), Гомеле (один), Жлобине (один), Новополоцке (два) и Полоцке (один).





Кто следит за чистотой воздуха?

Мониторинг в Беларуси проводит Белгидромет, также на его базе работает информационно-аналитический центр, уточнила начальник службы экологической информации. Учреждение наблюдает за состоянием воздуха, оценивает и прогнозирует основные тенденции изменения его качества, чтобы своевременно выявлять негативные воздействия природных и антропогенных факторов.

Мельник добавила, что сеть мониторинга включает в себя 67 стационарных пунктов наблюдения, из которых 51 – с ручным отбором проб, 16 автоматических станций, кроме того, есть один передвижной пункт.

Специалисты берут пробы два-четыре раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней, а потом доставляют их в лаборатории, где детально изучают. На автоматических пунктах забор проб проводится непрерывно.

"Это позволяет оперативно в режиме реального времени получать информацию о концентрации приоритетных загрязняющих веществ. Расположены такие станции в областных центрах, а также в Полоцке, Новополоцке, Солигорске, деревне Пеньки Мозырского района и в Березинском заповеднике", – сказала Мельник.

Она обратила внимание, что на 2023 год запланирована установка локальных компактных устройств мониторинга воздуха в Сморгони, Молодечно, Березе и Добруше.

День без автомобиля

Во всем мире 22 сентября пройдет день без автомобиля, не станет исключением и Беларусь. Начальник службы экологической информации подчеркнула, что Белгидромет ежегодно проводит измерения накануне 22 сентября и в следующий день.

Также она сообщила, как изменяется концентрация вредных веществ в этот день в воздухе.

"В предыдущем году наблюдалось незначительное снижение концентрации загрязняющих веществ", – уточнила Мельник.

Она добавила, что во многом все будет зависеть от метеорологических условий. Они должны быть одинаковые, чтобы судить о тенденции изменений.