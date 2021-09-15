В Белгосфилармонии открылся новый симфонический сезон

В Белгосфилармонии сегодня открылся новый симфонический сезон. Начали сразу с больших форм, чтобы сыграть музыкальное "полотно", собрали весь оркестр и расширили струнную группу. Со старшими коллегами в легендарной акустике прозвучали и скрипки студентов Академии музыки. Это еще не все сюрпризы нового года классики. Подробности у Нины Можейко.

Новый симфонический сезон в Белгосфилармонии

Редкое явление - полный симфонический состав на сцене Белгосфилармонии. Больше, чем сотню музыкантов, просто так не выведешь. Только если новый сезон и репертуар требует масштаба. Вполне себе рациональное объяснение, поэтому у предрепетиционной какофонии особая торжественность.

Открыли сезон ораторией "Поэт" композитора Дмитрия Смольского

В этот раз сцену поделили "академики" и "народники". Умело балансируют над колоритом оратории сразу двух национальных классиков - поэта Купалы и композитора Смольского. Материл как раз для народного хора Цитовича и в самый раз для симфонического оркестра. Смольский умел раскрывать каждого музыканта так, чтобы из толпы профессионалов слышно было каждого.

На сцене Белгосфилармонии впервые прозвучала Пятая симфония Малера

Ради Пятой симфонии Малера до-диез минор расширили струнную группу. Полотно еще никогда не слушали в Минске. Зря.

Прочно обосновалось даже в кинематографе - в свое время итальянский режиссер Лукино Висконти сопроводил "Смерть в Венеции" именно этой кульминацией.

У нас 110 музыкантов. Просто иногда этого не требуют партитуры, но Малер пишет или Шостакович пишет, что струнных должно быть так много, как возможно.Дело не в количестве людей на сцене, не в силе звука, а вот в этой краске, которую дают большой состав музыкантов. Александр Анисимов, народный артист Беларуси, главный дирижер и художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Беларуси

Струнную группу оркестра дополнили скрипки студентов БГАМ

Не первые, но и не последние скрипки среди профи, студенты Белорусской государственной академии музыки. Уверенно держатся за ноты и на сцене.

94-й концертный сезон для Государственного академического симфонического оркестра

Программу открытия сезона начали готовить еще в конце прошлого. Тогда же поступили и билеты в кассы -квитки с фирменным значком филармонии не в дефиците, но в почете. Здесь исполняют любые прихоти меломанов и ценителей музыки. Поэтому в фойе сегодня довольно многолюдно.

Для Государственного академического симфонического оркестра - это 94-й концертный сезон. Своему появлению музыкальный бренд страны, тогда еще советской, обязан 1927 году. НЭП коснулся и музыкальной нагрузки нового общества. "Смычка города и деревни" под аккомпанемент оркестра проходила в концертных залах. Симфонический собирал всегда.

К новому сезону - новые инструменты