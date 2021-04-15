В Белгосфилармонии проходит прощание с Леонидом Борткевичем

В эти минуты в Белгосфилармонии проходит прощание с легендарным "песняром" из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Исполнитель хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" не дожил до своих 72 всего месяц, а еще неделю назад выступал в санатории "Юность". Там символично и по воле судьбы и завершил карьеру. Подвела старая болезнь, давшая осложнения.

Вокальный талант Леонида Борткевича проявился еще в детстве. Он окончил музыкальную школу по классу трубы, пел в хоре мальчиков Дворца пионеров, потом был солистом хорового ансамбля "Юность" при консерватории, но поступил в архитектурный техникум и воздвиг памятник себе еще при жизни. Мало кому известно, что кинотеатр "Октябрь" в Минске спроектирован на основе дипломного проекта Леонида Борткевича. Но известным архитектором не стал - стал золотым "песняром". В 1970 году Владимир Мулявин включил его в состав ВИА - Борткевич был младше остальных участников. Прощание с артистом символично проходит под хиты ансамбля на той сцене, которая и открыла белорусских "Песняров" миру.

