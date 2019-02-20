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В Белгосфилармонии прошел кастинг на участие в торжественной церемонии открытия II Европейских игр
Все, кто живет в ритме танца, могут стать частью спортивного события этого лета. Кастинг на участие в торжественной церемонии открытия II Европейских игр сегодня состоялся в стенах Белорусской филармонии. Свои способности и таланты представили более 250 танцоров. И это лишь часть от состава, который откроет международные соревнования среди спортсменов европейского континента. Покорять жюри приехали не только столичные танцоры, в Минске собрались и исполнители из регионов, а также гости из Китая.
О движении навстречу летним Играм - Дарья Тарасова. 5 этаж Белгосфилармонии сегодня больше напоминает хореографический класс. С 13 часов сюда, на Независимости, 50, съезжается масса танцоров. Одни разогреваются в кулуарах, другие спокойно ждут своей очереди. Шанс стать частью команды II Европейских игр здесь дают каждому. Основные требование к претендентам - это опыт работы на сцене и владение современными хореографическими стилями. Оценивают не только техническую точность исполнения, но и работу в команде. Танец церемонии открытия станет массовым. В нем примут участие около 1000 артистов.
Лучших претендентов определяет коллегия жюри
Во главе приглашенный хореограф Московского театра мюзикла Жанна Шмакова. Именно она автор номеров для отборочных конкурсов "Евровидения", церемонии открытия чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку и азиатских Олимпийских игр в Астане. В этом танцевальном сезоне Жанна займет место главного балетмейстера шоу, хореографию для церемонии открытия II Европейских игр будут ставить в тандеме с белорусскими коллегами: Денисом Сенкевичем и Романом Ковалевым.
Групповой выход и фристайл. Всех участников кастинга разделили на группы. В каждой по 10 человек. Так легче оценивать мастерство исполнителей. В числе испытаний и незапланированный актерский этюд. Участники должны не только красиво двигаться, но и с легкостью перевоплощаться в животных. У каждого есть свой номер и анкета с личными данными. После выхода с танцоров снимают мерки. К церемонии у каждого будет дизайнерский костюм.
Стать частью балета международного спортивного форума еще возможно
Окончательный состав танцоров пока не определен. Кастинг продлится еще два дня. А вот саундтрек, под который будут зажигать артисты, известен. Песней церемонии открытия станет композиция Winners Леонида и Алексея Шириных. Шоу церемонии открытия II Европейских игр разделят на несколько хореографических блоков. Например, за историю Беларуси будут отвечать народные и заслуженные коллективы. До старта Игр остается 121 день. Уже в июне в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов медалей.
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