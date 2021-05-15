В Белгосцирке 16 мая начнется новая программа к 100-летию Юрия Никулина

Бразильское колесо смелости и мотошар - опасные трюки без страховки уже завтра в новой программе Белгосцирка к столетию Юрия Никулина. Творчество, история жизни и юмор великого клоуна буквально оживают на глазах у зрителей под куполом цирка в шоу "Почти серьезно". На арене удивлять гостей будут эквилибристы, акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и дрессированные животные: лошади, медведи, козы. На манеж вместе с белорусскими артистами выйдут и их зарубежные коллеги. Посетить шоу к столетнему юбилею великого клоуна можно будет по 1 августа.



