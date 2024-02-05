Дождь и водопады под куполом - в Белгосцирке стартовало новое шоу "Магия фонтанов"

Магия фонтанов с лазерной инсталляцией, дождь и водопады под куполом - в программе Белгосцирка новоеграндиозное водное шоу.

Зрителей также ждут номера с дрессированными обезьянами, попугаями и морскими котиками. Высоту будут покорять гимнасты, воздушно-акробатический дуэт и канатоходцы. Волшебства добавят иллюзионисты.