3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Белгосцирке в рамках проекта "Мой мирный дом" детям из домов семейного типа рассказали о ценностях семьи
Белорусский фонд мира и Белорусская нотариальная палата продолжают реализацию проекта "Мой мирный дом" и оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей. 29 марта в Белгосцирке собрались более 1,5 тыс. человек. Это дети и их родители со всех домов семейного типа, дети с инвалидностью.
Под опекой двух организаций - по одному детскому дому семейного типа в каждом регионе Беларуси (это более 140 учреждений). Кроме заботы и внимания участникам оказывают юридические консультации и материальную помощь. За 2024 год семьям подарили компьютеры, мебель для детских комнат, бытовую технику.
"Я родитель-воспитатель, или приемная мама. У нас в семье 12 детей, моих родных - четверо. Я люблю детей, работаю с ними, дарю им заботу, ласку и любовь", - рассказала Людмила Казаченко.
Мы оказываем правовую помощь как детям, воспитывающимся в таких семьях, так и родителям-воспитателям. Подрастающие дети нуждаются в правовой поддержке, потому что родители-воспитатели зачастую не могут посетить публичные учреждения для того, чтобы получить необходимую консультацию. Мы это делаем, непосредственно посещая их дома, зная каждую семью и в чем она нуждается.
"Родители, которые взяли на себя ответственность по воспитанию детей, с любовью и радостью воспитывают, вкладывают свою энергию, здоровье, свои теплые сердца. Это большое счастье, и я думаю, что эти родители являются героями нашего времени", - сказал первый зампредседателя правления ОО "Белорусский фонд мира" Александр Чирко.
Пилотная часть проекта "Мой мирный дом" уже позади, сейчас он будет работать на постоянной основе. Теперь к благотворительной инициативе смогут подключиться еще больше домов семейного типа. Белорусский фонд мира в течение многих лет помогает в закупке медицинского оборудования и укреплении материально-технической базы 8 подшефных домов ребенка по всей стране.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все