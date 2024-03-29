В Белгосцирке в рамках проекта "Мой мирный дом" детям из домов семейного типа рассказали о ценностях семьи

Белорусский фонд мира и Белорусская нотариальная палата продолжают реализацию проекта "Мой мирный дом" и оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей. 29 марта в Белгосцирке собрались более 1,5 тыс. человек. Это дети и их родители со всех домов семейного типа, дети с инвалидностью.

Под опекой двух организаций - по одному детскому дому семейного типа в каждом регионе Беларуси (это более 140 учреждений). Кроме заботы и внимания участникам оказывают юридические консультации и материальную помощь. За 2024 год семьям подарили компьютеры, мебель для детских комнат, бытовую технику.

"Я родитель-воспитатель, или приемная мама. У нас в семье 12 детей, моих родных - четверо. Я люблю детей, работаю с ними, дарю им заботу, ласку и любовь", - рассказала Людмила Казаченко.

Мы оказываем правовую помощь как детям, воспитывающимся в таких семьях, так и родителям-воспитателям. Подрастающие дети нуждаются в правовой поддержке, потому что родители-воспитатели зачастую не могут посетить публичные учреждения для того, чтобы получить необходимую консультацию. Мы это делаем, непосредственно посещая их дома, зная каждую семью и в чем она нуждается. Наталья Борисевич, председатель Белорусской нотариальной палаты

"Родители, которые взяли на себя ответственность по воспитанию детей, с любовью и радостью воспитывают, вкладывают свою энергию, здоровье, свои теплые сердца. Это большое счастье, и я думаю, что эти родители являются героями нашего времени", - сказал первый зампредседателя правления ОО "Белорусский фонд мира" Александр Чирко.