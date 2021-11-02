3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Белоозерске открылся филиал территориального центра социального обслуживания
Развитие потенциала и талантов для всех: в Белоозерске появился филиал территориального центра социального обслуживания населения. Люди с особенностями смогут научиться готовить, рисовать, заниматься лепкой и другими видами декоративно-прикладного искусства. Для них организуют школу безопасности, литературные чтения и уроки адаптации в обществе. А еще экскурсии. Чтобы поездки были комфортными, филиалу подарили социальное такси: специальный микроавтобус с подъемником. Такая площадка в Белоозерске появилась впервые.
Очень много планов: развитие изотерапии, хендмейд, укрепление здоровья, конкурсы, викторины, занятия с приглашением сотрудников РОЧС, которые расскажут о пожарной безопасности, как пользоваться огнетушителем.
На сегодняшний момент в области работает 20 территориальных центров социального обслуживания населения. В них организовано 117 отделений, которые работают по разным направлениям. Открываем филиал именно здесь, потому что при населении 12 тысяч человек это очень востребованное мероприятие.Проект реализовали по госпрограммам "Социальная защита" и "Доступная среда". В планах открыть в филиале отделение помощи на дому.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов