В Белоозерске открылся филиал территориального центра социального обслуживания

На сегодняшний момент в области работает 20 территориальных центров социального обслуживания населения. В них организовано 117 отделений, которые работают по разным направлениям. Открываем филиал именно здесь, потому что при населении 12 тысяч человек это очень востребованное мероприятие. Проект реализовали по госпрограммам "Социальная защита" и "Доступная среда". В планах открыть в филиале отделение помощи на дому.

Геннадий Скробот, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома