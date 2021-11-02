ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Белоозерске открылся филиал территориального центра социального обслуживания

Развитие потенциала и талантов для всех: в Белоозерске появился филиал территориального центра социального обслуживания населения. Люди с особенностями смогут научиться готовить, рисовать, заниматься лепкой и другими видами декоративно-прикладного искусства. Для них организуют школу безопасности, литературные чтения и уроки адаптации в обществе. А еще экскурсии. Чтобы поездки были комфортными, филиалу подарили социальное такси: специальный микроавтобус с подъемником. Такая площадка в Белоозерске появилась впервые.

Очень много планов: развитие изотерапии, хендмейд, укрепление здоровья, конкурсы, викторины, занятия с приглашением сотрудников РОЧС, которые расскажут о пожарной безопасности, как пользоваться огнетушителем.
Людмила Мороз, директор Березовского территориального центра социального обслуживания населения
На сегодняшний момент в области работает 20 территориальных центров социального обслуживания населения. В них организовано 117 отделений, которые работают по разным направлениям. Открываем филиал именно здесь, потому что при населении 12 тысяч человек это очень востребованное мероприятие.Проект реализовали по госпрограммам "Социальная защита" и "Доступная среда". В планах открыть в филиале отделение помощи на дому.
Геннадий Скробот, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все