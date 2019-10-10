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В белорусских аптеках готовы к сезонным вирусным заболеваниям


$600 млн за белорусские медикаменты


Сегодня в Беларуси работают 38 фармкомпаний. Объем выпущенной продукции за прошлый год превысил 600 миллионов долларов. Экспорт составил почти 120 миллионов.

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