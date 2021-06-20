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В белорусских храмах и монастырях возносится молитва о богохранимом Отечестве и нашем народе
Сообща и искренне о мире на нашей земле молятся храмы и монастыри Беларуси. По инициативе синода православной церкви в Год народного единства возносятся молитвы, направленные на мир, спокойствие и консолидацию общества.
Уже сегодня на православном календаре - Святая Троица. Как раз в один из двенадцати главных праздников в белорусских обителях возносится молитва о богохранимом Отечестве и нашем народе.
В день празднования в честь иконы Божией Матери "Достойно есть" 24 июня будут совершены молебны с акафистом Пресвятой Богородице. Начало службы в 19 часов либо по окончании вечерних богослужений в белорусских обителях.
А уже 3 июля (в День Независимости нашей страны) в 11 часов ожидается молебен всем белорусским святым. Общенародная молитва о мире завершится праздничным колокольным звоном в полдень.
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