В белорусских лесах фиксируются нарушения, связанные с грудами мусора и незаконными хозпостройками

В белорусских лесах продолжают фиксировать нарушения, связанные с грудами мусора, незаконными хозпостройками и дорогами. Только в прошлом году с территории Боровлянского спецлесхоза убрали почти 4 тысячи кубометров мусора. И при этом ситуация здесь не меняется. За последние 4 года выявлено более 300 нарушений. О том, кто в ответе за сохранность природного богатства, материал Юлии Хмель.





У специалистов Боровлянского спецлесхоза на счету 37 незаконных построек

Первое, пожалуй, то, что в лесу появилась незаконная дорога. Такой подъезд к гаражно-строительному кооперативу "Карьер Ленинский" сделали с помощью крупной строительной техникию, и уж точно "не по заветам Ильича". При этом полностью уничтожили травяной покров, кустарники и даже вырвали деревья с корнями.

Граница гаражного кооператива заканчивается ориентировочно где-то здесь. То есть, все данное строение, которое возведено, оно уже выходит на землю Боровлянского спецлесхоза.

И даже такие случаи не единичны. Например, как здесь, когда к уже существующему гаражу пристроили еще часть. Сегодня у специалистов Боровлянского спецлесхоза на счету 37 незаконных построек.

Председатель гаражного кооператива обещает ситуацию исправить. Весь мусор уберут в ближайшие дни. А тех, кто вновь будет пытаться избавляться от своего хлама в лесу, будут вычислять при помощи высоких технологий.

Вычислить нарушителей помогут высокие технологии

Территория леса вблизи деревни Малая Воловщина Минского района. Здесь аналогичная ситуация. К слову, чтобы сделать эту импровизированную дорогу, пришлось незаконно уничтожить несколько десятков лесных растений. И сегодня здесь бытовой мусор словно на ладони.

Бутылки, автомобильные покрышки, сухие ветки - все просто превратилось в обычную свалку. А чтобы "такая картина" не особо бросалась в глаза, ее замаскировали под слоем песка. Правда, подобный пейзаж нравится далеко не всем. Василий Дубкович ратует за чистоту в лесу не первый год. Убирает сам и не стесняется давать замечания тем, кто сорит. Признается, не всегда получается достучаться до нарушителей.

Василий Дубкович, член садоводческого товарищества "Зеленое":

"Уже долгие годы я являюсь помощником лесхоза по содержанию леса. Иногда звоню, сообщаю или пишу какие-то бумаги о том, что в лес вывезен какой-то мусор".



В прошлом году с территории Боровлянского спецлесхоза убрали почти 4 тысячи кубометров мусора - по скромным подсчетам это 400 грузовиков

Всего же только в прошлом году с территории Боровлянского спецлесхоза убрали почти 4 тысячи кубометров мусора - по самым скромным подсчетам это 400 грузовиков. За последние 4 года выявлено более трех сотен нарушений. В масштабах страны - это тысячи случаев.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Многие лесхозы Минской области сталкиваются с такими проблемами. Большое наличие садовых товариществ в таких районах как Молодечненский, Борисовский, Солигорский тоже имеет место такие проблемы. Это самовольные захваты территорий лесного фонда, несанкционированный выброс мусора".











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