В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19

Вместе с новой системой пришли и специальные реагенты, которые оперативно выдают результат. Кстати, анализ для такого теста забирают прямо на дому. В поликлиниках сформировали контактные бригады, которые выезжают на прием к пациентам. Подробности экспресс-диагностики в репортаже Юлии Гризунт.



Пациент номер два болен COVID-19. Возможно, бессимптомно и является просто носителем. Об этом тест не скажет. Но зато плюс или минус определит буквально за 30 минут. Выполнить экспресс-тест можно в самой обычной лаборатории, которая есть в любой поликлинике. Для этого нужны только кровь пациента и специальный контроль. Он поступил вместе с экспресс-тестами. Когда два компонента смешиваются, тест начинает исследование.



Чтобы взять анализы у контактов первого уровня, выезжает так называемая контактная бригада. Забор крови они проводят прямо на дому. Кроме карманной лаборатории, у медиков с собой пару запасных защитных костюмов. Перед каждым визитом врачи переодеваются.



Отметим, все контакты первого уровня сначала сдают обычный тест, который отправляют в специальные лаборатории. А уже повторная проверка через 10 дней проводится в экспресс-режиме. Кстати, при легкой или бессимптомной форме COVID-19 пациент может проходить лечение дома. Но если возможности самоизолироваться нет, врачи предлагают лечь в стационар.



