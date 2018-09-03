В белорусских школах сегодня начинаются первые занятия. И некоторые уже воспользуются новыми учебниками. Их обновление проходит поэтапно, а полностью процесс завершат к следующему 1 сентября. О том, как это будет происходить, накануне в "Главном эфире" рассказал министр образования Игорь Карпенко.

В этом году новые пособия у учащихся 4-ых и 8-ых классов. Всего 44 учебника. В их разработке участвовали учителя-практики, а в некоторых использованы технологии дополненной реальности.