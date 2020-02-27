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В белорусских школах сегодня прошел открытый урок проекта "Школа активного гражданина"
Уроки безопасности, тематические конкурсы, пожарная техника и собаки-спасатели. В белорусских школах сегодня прошел шестой в этом учебном году открытый урок проекта "Школа активного гражданина". Основной темой стала служба в армии и защита суверенитета страны. Поделиться знаниями с учениками столичной школы №53 приехали представители МЧС. В программе мероприятия школьников - не только информационный блок, но и приятный сюрприз. В игровой форме спасатели давали уроки безопасности для всех желающих.
В этом учебном году школьников ждет еще три открытых урока проекта "Шаг". Образовательная акция проходит каждый четвертый четверг месяца.
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