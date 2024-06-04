В белорусских СМИ происходит медиаконвергенция - Посталовский

По его словам, происходит медиаконвергенция - условное стирание границ между традиционными аудиовизуальными СМИ, печатными СМИ. "Опять же газета в обязательном порядке представлена на сайтах и в мессенджерах, как и наоборот различные сетевые ресурсы имеют свои группы и каналы распространения. По-прежнему необходимо отметить, что даже несмотря на возрастающую популярность сетевых ресурсов, традиционные СМИ продолжают сохранять свои позиции. В национальном информационном поле и во многом за счет аудитории традиционных СМИ продолжают сохраняться высокие показатели доверия национальным СМИ и в принципе национальному общественно-политическому контенту в целом", - отметил эксперт.