3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В белорусских вузах начинаются внутренние экзамены
Продолжение вступительной кампании. Через 2 часа в белорусских вузах начнутся внутренние экзамены. Это касается, прежде всего, творческих специальностей, а также связанных с физической подготовкой. В Академии искусств абитуриентов ждут испытания по сценической пластике, актерскому мастерству и сценической речи. А в Институте журналистики ребята напишут сочинение и пройдут собеседование. Зачисление на бюджетную форму обучения завершится к концу следующей недели - 28 июля, на платное - 6 августа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все