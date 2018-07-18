В белорусских вузах начинаются внутренние экзамены

Продолжение вступительной кампании. Через 2 часа в белорусских вузах начнутся внутренние экзамены. Это касается, прежде всего, творческих специальностей, а также связанных с физической подготовкой. В Академии искусств абитуриентов ждут испытания по сценической пластике, актерскому мастерству и сценической речи. А в Институте журналистики ребята напишут сочинение и пройдут собеседование. Зачисление на бюджетную форму обучения завершится к концу следующей недели - 28 июля, на платное - 6 августа.