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В белорусских вузах стартовала подача документов по целевому направлению, а у 9-классников начались школьные выпускные экзамены
Вступительная кампания - 2023 в самом разгаре. Стартовала подача документов по целевому направлению в белорусские вузы. В этом году есть особенности: одно внутреннее испытание в устной или письменной форме. В состав комиссии будет входить преподаватель вуза и учитель, чтобы повысить объективность оценки. Отметка за экзамен суммируется со средним баллом аттестата - так выстраивается конкурс. В Минобразования отмечают: популярность целевого направления как среди абитуриентов, так и предприятий растет. Для этого увеличен процент бюджетных мест
На условиях целевой подготовки в этом году планируется принять около 4500 абитуриентов. Наиболее востребованные специальности: медицинского профиля - около 1400, кадры для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса сегодня нужны, и предприятия это чувствуют, поэтому такое количество заявок, ну и по педагогическим специальностям цифры приема на условиях целевой подготовки будут порядка 900.
Также с 1 по 9 июня проводятся школьные выпускные экзамены для 9-х классов. В этом году предстоит сдать четыре предмета: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике и история Беларуси - устно.
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