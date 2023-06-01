В белорусских вузах стартовала подача документов по целевому направлению, а у 9-классников начались школьные выпускные экзамены

На условиях целевой подготовки в этом году планируется принять около 4500 абитуриентов. Наиболее востребованные специальности: медицинского профиля - около 1400, кадры для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса сегодня нужны, и предприятия это чувствуют, поэтому такое количество заявок, ну и по педагогическим специальностям цифры приема на условиях целевой подготовки будут порядка 900.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси