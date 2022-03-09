В белорусских здравницах можно пройти курс реабилитации после COVID-19

В белорусских здравницах можно пройти курс реабилитации после коронавируса. Программа насыщенная. Курс реабилитации- около восемнадцати дней. Обязательные спортивные нагрузки: дыхательная гимнастика, лечебные процедуры. Чтобы уберечь себя от ковид-инфекции, в санаториях предусмотрены все меры профилактики: действует масочный режим, обязательна социальная дистанция, повсюду есть антисептики для обработки рук.