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В белорусских здравницах можно пройти курс реабилитации после COVID-19

В белорусских здравницах можно пройти курс реабилитации после коронавируса. Программа насыщенная. Курс реабилитации- около восемнадцати дней. Обязательные спортивные нагрузки: дыхательная гимнастика, лечебные процедуры. Чтобы уберечь себя от ковид-инфекции, в санаториях предусмотрены все меры профилактики: действует масочный режим, обязательна социальная дистанция, повсюду есть антисептики для обработки рук.

За прошлый год по всей стране стационарную медицинскую реабилитацию после COVID-19 прошли свыше 10 тысяч пациентов.

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