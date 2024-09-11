ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В белорусский Уголовный кодекс готовят поправки: по некоторым статьям наказание будет ужесточаться

В Беларуси корректируется Уголовный кодекс. По некоторым статьям наказание будет ужесточаться, по другим - смягчаться. Об этом сегодня во время своего визита в СК заявил журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Встреча с коллективом Следственного комитета прошла в преддверии Дня народного единства и профессионального праздника следователей. По словам спикера, в проекте закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" акцент делается на профилактической работе.

Президентом этот законопроект внесен в Палату представителей. Работала межведомственная рабочая группа, в которую входили в том числе сотрудники Следственного комитета, они погружены в эту тему. Этот вопрос мы планируем рассмотреть на одном из первых заседаний. Вносятся определенные новации в 97 составов преступлений. По определенным составам смягчается наказание, по некоторым усиливается. В целом, основной акцент делается на дифференциации уголовной ответственности, что позволит более четко и предметно подходить судам. Также акцент делается на профилактической работе.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Пересматриваются санкции для 97 составов преступлений. Так, для 65 из них предлагается добавить альтернативные, менее строгие меры наказания.

К примеру, в Палате представителей пересмотрят ответственность за преступления, связанные с наркотиками. Нижний предел наказания за сбыт в составе организованной группы сократят до 8 лет. Верхний порог останется таким же - 20 лет. Это также связано с тем, что часто в наркоторговлю оказываются втянуты студенты, которые по незнанию выполняют задания "кураторов" и не осознают тяжесть преступления. Послабление ответственности планируется ввести для несовершеннолетних, впервые совершивших менее тяжкое преступление.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все