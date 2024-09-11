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В белорусский Уголовный кодекс готовят поправки: по некоторым статьям наказание будет ужесточаться
В Беларуси корректируется Уголовный кодекс. По некоторым статьям наказание будет ужесточаться, по другим - смягчаться. Об этом сегодня во время своего визита в СК заявил журналистам председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Встреча с коллективом Следственного комитета прошла в преддверии Дня народного единства и профессионального праздника следователей. По словам спикера, в проекте закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" акцент делается на профилактической работе.
Президентом этот законопроект внесен в Палату представителей. Работала межведомственная рабочая группа, в которую входили в том числе сотрудники Следственного комитета, они погружены в эту тему. Этот вопрос мы планируем рассмотреть на одном из первых заседаний. Вносятся определенные новации в 97 составов преступлений. По определенным составам смягчается наказание, по некоторым усиливается. В целом, основной акцент делается на дифференциации уголовной ответственности, что позволит более четко и предметно подходить судам. Также акцент делается на профилактической работе.
Пересматриваются санкции для 97 составов преступлений. Так, для 65 из них предлагается добавить альтернативные, менее строгие меры наказания.
К примеру, в Палате представителей пересмотрят ответственность за преступления, связанные с наркотиками. Нижний предел наказания за сбыт в составе организованной группы сократят до 8 лет. Верхний порог останется таким же - 20 лет. Это также связано с тем, что часто в наркоторговлю оказываются втянуты студенты, которые по незнанию выполняют задания "кураторов" и не осознают тяжесть преступления. Послабление ответственности планируется ввести для несовершеннолетних, впервые совершивших менее тяжкое преступление.
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