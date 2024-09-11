В белорусский Уголовный кодекс готовят поправки: по некоторым статьям наказание будет ужесточаться

Президентом этот законопроект внесен в Палату представителей. Работала межведомственная рабочая группа, в которую входили в том числе сотрудники Следственного комитета, они погружены в эту тему. Этот вопрос мы планируем рассмотреть на одном из первых заседаний. Вносятся определенные новации в 97 составов преступлений. По определенным составам смягчается наказание, по некоторым усиливается. В целом, основной акцент делается на дифференциации уголовной ответственности, что позволит более четко и предметно подходить судам. Также акцент делается на профилактической работе.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси