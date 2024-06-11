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В белорусское гражданство приняты 244 человека, в том числе 24 несовершеннолетних
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал Указ № 223 о приеме в белорусское гражданство 244 человек, в том числе 24 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Новыми гражданами нашей страны стали лица, прибывшие из 18 государств. Вручению им белорусских паспортов будет предшествовать торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь.
Одновременно Главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений иностранных граждан, не выполнивших всех условий приема в гражданство Республики Беларусь, установленных национальным законодательством.
Фото: sb.by
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