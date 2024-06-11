В белорусское гражданство приняты 244 человека, в том числе 24 несовершеннолетних

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал Указ № 223 о приеме в белорусское гражданство 244 человек, в том числе 24 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба белорусского лидера.



Новыми гражданами нашей страны стали лица, прибывшие из 18 государств. Вручению им белорусских паспортов будет предшествовать торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь.



