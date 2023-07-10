В белорусское гражданство приняты 409 человек из 21 страны

В белорусское гражданство приняты 409 человек, в том числе 46 несовершеннолетних. Соответствующий указ №206 подписал10 июля глава государства Александр Лукашенко.

Подписанию документа предшествовало выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Беларусь, которое состоялось в Минской городской ратуше.

Поддержаны ходатайства о предоставлении гражданства 409 лицам, в том числе 46 несовершеннолетним. Среди тех, кто получил гражданство Беларуси, - выходцы из 21 страны.

За последние два года главой государства принято в гражданство 4436 человек, в том числе 3572 жителя Украины. В первую очередь это лица, прибывшие из Донецкой и Луганской областей.