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В Белорусском детском хосписе открылась гостиница для родителей
Помощь детям и их семьям. В Белорусском детском хосписе открылась гостиница для родителей. Помогла в реализации проекта крупнейшая сеть ресторанов быстрого обслуживания "МакДональдс". На торжественном событии побывал наш корреспондент Евгений Каллаур, он продолжит тему.
Ежегодно в Беларуси в ресторанах "МакДональдс"проходит благотворительная акция "Макхэппи день". Это когда гости ресторанов "МакДональдс"помогают делать мир лучше, приобретая в ноябре модные значки бренда и акционный картофель фри. Выручка от их продажи идет на помощь детям. Только за этот год в акции приняло участие более 215 тысяч неравнодушных Белорусов, как итог - в стенах детского хосписа открылась комфортабельная гостиница для родителей подопечных хосписа.
На втором этаже 6 комнат. Это кухня, комплекс с прачечной, гостиная и несколько спален."МакДональдс" не только построил помещения, но и обеспечил хоспис всем необходимым. От мебели и техники до одеял и оплаты эксплуатационных расходов. В акции "Макхэппи день"принимали участие и звезды отечественной эстрады. Часто целыми семьями. За время работы в Беларуси компания уже вложила в благотворительность более 2 млн долларов. С помощью "МакДональдс"в детском хосписе появился автомобиль, подъемник между этажами, а теперь и новая, уже вторая по счету гостиница. Впрочем, крупнейший ресторан быстрого обслуживания настроен и дальше воплощать в жизнь самые смелые идеи.
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