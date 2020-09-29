В Белорусском музее народной архитектуры и быта рассказывают про лен: от поля до одежды или рушника на столе
От цветка - к рушнику! Акцент на лен - в Белорусском музее народной архитектуры и быта. Экспозиция раскрывает весь путь "голубого золота": от поля до одежды или рушника на столе. Под "путешествие по льноводству" в музее отвели одно из самых больших помещений. Наталья Бордиловская побывала на территории льна.
Столбцовщина. Двор 19 века. Аутентичные дома. Тут же и гумно. На входе в него рассказывают о длинном путешествии льна. Оно начинается летом с голубых цветущих полей, а завершается на Покрова: люди возвращаются к домашним делам. Мужчины к ремесленничеству. Женщины - ткут.
Лен смягчали текрницей. Потом - треплом. Внутри гумна - десятки приспособлений для "льняного дела". Одно из интересных - гребень: лен вычесывали не хуже волос.
В октябре начинали девушки прясть. Веретено в старину доверяли девочкам 7-8-летнего возраста.
Для более богатых помощником в прядении была прялка. Накрученные ей нити просушивали, наматывали на мотовило. Следующий этап - крашение, которое наши предки делали натуральными средствами. Лук давал желтый цвет, василек - синий, черный получали от листвы толокнянки и корней воронца. А из готовых разноцветных нитей чего только не делали: вручную плели пояса, вышивали рушники, их же ткали, как и одежду.