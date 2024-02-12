В белорусском Верховном Суде продолжат слушания по делу о палаче Хатыни Владимире Катрюке

В Верховном Суде Беларуси продолжается рассмотрение дела о палаче Хатыни Владимире Катрюке. После войны преступник прятался в Канаде, где и умер в возрасте 93 лет. О его злодеяниях было известно еще во времена БССР, но ни тогда, ни сейчас Запад не захотел выдавать нацистского преступника. Как заявил гособвинитель, важно через судебное решение показать истинную роль карателя, его подлинное лицо. Дело Катрюка вобрало в себя 35 томов, а свидетелями проходят 48 человек. 12 февраля в суде допросят новых свидетелей, заседания продлятся всю неделю.