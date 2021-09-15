В белорусском "Зубренке" примут на отдых и оздоровление детей из Донецкой области

В белорусском "Зубренке" примут на отдых и оздоровление группу детей из Донецкой области. Соответствующее распоряжение подписал Президент. Просьба предоставить детям такую возможность поступила на имя главы государства по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал. Помимо отдыха и оздоровления, для детей из Донецкой области будет организован учебный процесс и экскурсии по знаковым местам нашей страны. Беларусь не впервые приглашает детей из потерпевших от вооруженных конфликтов зон в гости. Летние августовские каникулы у нас провели детские делегации из Сирии и Узбекистана.