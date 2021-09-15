3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В белорусском "Зубренке" примут на отдых и оздоровление детей из Донецкой области
В белорусском "Зубренке" примут на отдых и оздоровление группу детей из Донецкой области. Соответствующее распоряжение подписал Президент. Просьба предоставить детям такую возможность поступила на имя главы государства по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал. Помимо отдыха и оздоровления, для детей из Донецкой области будет организован учебный процесс и экскурсии по знаковым местам нашей страны. Беларусь не впервые приглашает детей из потерпевших от вооруженных конфликтов зон в гости. Летние августовские каникулы у нас провели детские делегации из Сирии и Узбекистана.
Уже сегодня 150 ребят прибыли на поезде в Минск, откуда отправились на берег Нарочи. Их встречала съемочная группа "Беларусь 1". Подробности - в "Панораме".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов